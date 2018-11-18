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Показали первый смартфон с тройной селфи-камерой (фото)

Показали первый смартфон с тройной селфи-камерой (фото)

В сети появились свежие фото нового устройства Meitu – первого смартфона с тройной селфи-камерой.

Решение с тройной фронтальной камерой ранее попытались реализовать в смартфоне Honor Magic 2. Однако в нем 2 из 3 сенсоров являются датчики глубины на 2 Мп, пишет GSMArena.

Из сенсора гаджета получили разрешение 12, 20 и 8 Мп. Основная камера смартфона двойная – 12+8 Мп. Дизайн новинки в целом чем-то напоминает модели Vertu.

Все 3 сенсора гаджета Meitu размещены в большом вырезе, который даже больше, нежели у Pixel3 XL.

ОLED-дисплей гаджета получил диагональ 6.21 дюйма. В основу лег 6-ядерный процессор, а объем оперативной и встроенной памяти составил 8 и 128-256 ГБ соответственно.

По материалам Газета по-Украински
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