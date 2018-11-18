США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти в Сирию

Соединенные Штаты ввели санкции против компаний Российской Федерации (РФ) за поставки нефти из Ирана в Сирию.

Об этом информирует Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

В частности, в санкционные списки попали шесть физических лиц и три организации, которые содействовали поставкам нефти правительству Сирии.

Это такие российские компании, как Global Vision Group и “Промсырьеимпорт”. Также в санкционном списке оказался первый заместитель гендиректора “Промсырьеимпорта” Андрей Догаев.

Как сообщили в Минфине США, власти страны раскрыли схему поставок иранской нефти через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.

В частности, что касается Global Vision Group, по данным Минфина США она является российской компанией сирийского бизнесмена Мохамеда Амера Альшвики. Именно он и его компании названы ключевыми элементами схемы, которая позволяла поставлять нефть из Ирана в Сирию. А тем временем иранский Корпус стражей исламской революции финансирует своих союзников в Сирии, в том числе движение “Хезболла”.