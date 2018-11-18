98% налогов киевляне заплатили добровольно

В течение 10 месяцев 2018 года киевлянами добровольно были оплачены 98% налогов.

Об этом сообщила начальница ГУ ГФС города Киева Людмила Демченко.

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За этот период жители Киева пополнили бюджет на 68 млрд гривен, что на 17 млрд больше, чем в 2017 году. Более 66,6 млрд гривен были внесены за оплату налогов добровольно.

По словам Демченко, повысилась налоговая культура населения.

Об этом свидетельствует то, что почти все киевляне самостоятельно декларировали и оплачивали налоговые сборы.

Чиновница отметила, что в 2017 году сумма налогов составляла 51 млрд гривен, а в 2015 – 40 млрд. Налогоплательщики Киева внесли в бюджет сумму, равную налоговым сборам в трех областях Украины вместе взятых: Днепропетровской, Харьковской и Черновицкой.