Смолий назвал главную задачу для НБУ в следующем году

Для Национального банка Украины первоочередной задачей в 2019 году будет восстановление кредитования.

Об этом сказал председатель Нацбанка Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

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«Первоочередной задачей для Национального банка в следующем году будет восстановление кредитования, ведь именно кредитование является одним из главных двигателей экономического роста», – говорится в сообщении.

По словам главы Нацбанка, восстановлению кредитования будут способствовать как институциональные сдвиги с защищенностью кредиторов, в частности функционирование Кредитного реестра, который уже работает в Национальном банке, так и защита прав потребителей финансовых услуг.

«Потребители будут чувствовать себя увереннее при принятии финансовых решений, активнее осуществлять финансовые операции и оживлять экономические отношения внутри страны», – отметил Смолий.

Он напомнил, что принятие парламентом разработанного при участии специалистов Национального банка закона «О валюте и валютных операциях» отправляет в прошлое устаревший Декрет о валютном регулировании и вводит новый для Украины принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

«При надлежащих макроэкономических предпосылках и повышении эффективности налогового законодательства, Закон позволит обеспечить полноценное свободное движение капитала и станет прорывным в экономической интеграции Украины с рынком ЕС. Он станет таким себе «безвизом для капитала», – отметил Смолий.

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