Смартфон Huawei получит дисплей с каплевидным вырезом

На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилась информация о Huawei P Smart 2019 (модель POT-LX3)

Смарфтон дебютирует на европейском рынке в январе следующего года.

В документации FCC указаны габариты аппарата: 155,2 мм по высоте, 73,4 мм по ширине и 161,2 мм по диагонали. Новинка получит 6,2-дюймовый дисплей.

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В верхней части экрана предусмотрен каплевидный вырез для фронтальной камеры. Разработчик применит панель формата Full HD+.

В тыльной части корпуса расположится сдвоенная основная камера с оптическими модулями, установленными по вертикали. Кроме того, на приведённом схематичном изображении виден дактилоскопический сканер на задней панели.

Основой новинки, если верить имеющимся данным, послужит фирменный процессор Kirin 710. Чип содержит восемь вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц. Обработка графики – задача контроллера ARM Mali-G51 MP4.

Сведения на сайте FCC говорят о том, что смартфон получит 3 Гбайт оперативной памяти. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт (плюс карта microSD). Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3320 мА•ч.

Приобрести Huawei P Smart 2019 можно будет по ориентировочной цене от 200 евро.