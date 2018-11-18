Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 42 0

Смартфон Huawei получит дисплей с каплевидным вырезом

Смартфон Huawei получит дисплей с каплевидным вырезом

На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилась информация о Huawei P Smart 2019 (модель POT-LX3)

Смарфтон дебютирует на европейском рынке в январе следующего года.

В документации FCC указаны габариты аппарата: 155,2 мм по высоте, 73,4 мм по ширине и 161,2 мм по диагонали. Новинка получит 6,2-дюймовый дисплей.

Читайте также: Huawei готовит к выходу очки дополненной реальности

В верхней части экрана предусмотрен каплевидный вырез для фронтальной камеры. Разработчик применит панель формата Full HD+.

В тыльной части корпуса расположится сдвоенная основная камера с оптическими модулями, установленными по вертикали. Кроме того, на приведённом схематичном изображении виден дактилоскопический сканер на задней панели.

Основой новинки, если верить имеющимся данным, послужит фирменный процессор Kirin 710. Чип содержит восемь вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц. Обработка графики – задача контроллера ARM Mali-G51 MP4.

Сведения на сайте FCC говорят о том, что смартфон получит 3 Гбайт оперативной памяти. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт (плюс карта microSD). Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3320 мА•ч.

Приобрести Huawei P Smart 2019 можно будет по ориентировочной цене от 200 евро.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина