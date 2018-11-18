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Дефолт еще никогда никому не навредил: Коломойский прокомментировал сотрудничество Украины с МВФ

Дефолт еще никогда никому не навредил: Коломойский прокомментировал сотрудничество Украины с МВФ

Бизнесмен, бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский прокомментировал заявление главы НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева, что без денег Международного валютного фонда Украину ждет дефолт.

Он отметил, что не видит в дефолте ничего плохого.

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“А чем дефолт плох? Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: “500 млрд не вернем”, и все, до свидания. Его (греческий сценарий – ред.) нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств. Куда они смотрели? Наблюдатели… Страны не было, в казне – ноль, объявляйте дефолт. Дефолт еще никогда никому не помешал, то, что касается страны – так сто процентов”, – сказал он.

“Чем банкротство отличается от дефолта? Вы говорите о дефолте, как будто это потеря государственности. Греция хоть один свой остров потеряла из государственности?” – отметил Коломойский.

По материалам ТСН
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