НБУ изменил правила расчета норматива ликвидности LCR

Национальный банк пересмотрел правила расчета высоколиквидных активов в иностранной валюте.

«Национальный банк поддержал инициативу НАБУ и принял решение предоставить банкам возможность временно – до 1 января 2021 года – учитывать в составе высоколиквидных активов для расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) остатков на ностро-счетах в иностранной валюте, открытых в банках Украины, но при условии, что банк, в котором открыт корсчет, выполняет норматив ликвидности», – заявили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины.

Нацбанк 30 октября своим решением № 732-рш внес изменения в Методику расчета LCR, в соответствии с которыми банкам разрешили временно (до 1.01.2021) включать в высоколиквидные активы в иностранной валюте средства на корреспондентских счетах в иностранной валюте в других банках Украины, которые выполняют коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) по всем видам валют (LCR_ВВ) и в иностранной валюте (LCR_ИВ) и не отнесены к категории неплатежеспособных.

«В соответствии с постановлением правления НБУ от 30.10.2018 № 114, банки с 31.12.2018 будут расчитывать коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) как обязательный норматив ликвидности (по формуле среднеарифметической величины, исходя из значений LCR_ВВ/LCR_ИВ за последние 30 календарных дней)», – говорится в письме НБУ на имя НАБУ, АУБ и украинских банков от 16 ноября.

НБУ сообщил, что с января 2019 года начнет публикацию информации о соблюдении LCR в разрезе банков. «Банкам будет доступна информация о выполнении другими банками норматива LCR», – подчеркнули в ассоциации.

До этой даты банки имеют право включать в высоколиквидные активы средства на корреспондентских счетах в иностранной валюте в других банках Украины, без учета информации о соблюдении такими банками LCR.

Ранее банки, которые не имели открытых корреспондентских счетов в иностранной валюте в банках с инвестиционным классом, не учитывали часть активов, которые по своей природе являются высоколиквидными, в расчете LCR.