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Китай одобрил сделку Walt Disney и 21st Century Fox

Китай одобрил сделку Walt Disney и 21st Century Fox

Китайские антимонопольные регуляторы одобрили сделку по покупке компанией Walt Disney Co. активов 21st Century Fox.

Ранее сделку с определенными условиями одобрила Еврокомиссия. Компании рассчитывают получить все необходимые одобрения регуляторов и закрыть слияние в начале весны 2019 года.

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В результате сделки, сумма которой оценивается в $71 млрд, Walt Disney получит кино- и телестудию Fox, кабельные каналы, включая FX и National Georgaphic, а также контрольную долю в стриминговом сервисе Hulu.

Disney также получит права на такие франшизы, как X-Men, Avatar и The Simpsons.

По материалам Hubs
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