Капитализация Samsung Group упала на $50 млрд в 2018 году

Суммарная рыночная капитализация компаний, входящих в конгломерат Samsung Group, в 2018 году снизилась более чем на 50 млрд долларов США.

Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на данные агентства финансовой информации FnGuide.

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По состоянию на 14 ноября рыночная капитализация 16 дочерних компаний Samsung Group составила 418,33 трлн вон (369,55 млрд долларов), подсчитали специалисты. Это на 56,8 трлн вон (50,18 млрд долларов) или 12% меньше показателя на конец 2017 года.

В денежном выражении сильнее всего просела капитализация Samsung Electronics, крупнейшей компании в составе Samsung Group. Снижение составило 45,85 трлн вон (40,5 млрд долларов) или около 14%. За последний год показатель упал с 328,94 до 283,09 трлн вон (с 290,6 до 250,08 млрд долларов), подсчитали специалисты. Основной причиной падения стали опасения инвесторов по поводу грядущего замедления в полупроводниковой отрасли из-за окончания бума в сегменте микросхем памяти.

Samsung Electronics отчиталась о рекордной прибыли по итогам третьего квартала 2018 года, отметив стабильно хорошие показатели бизнеса по производству чипов памяти. Однако компания предупредила о грядущем прекращении роста на этом направлении в связи с сезонными тенденциями.

Заметное снижение зарегистрировано и у производителя биофармацевтических препаратов Samsung BioLogics. В рассматриваемый период рыночная капитализация этой компании уменьшилась на 2,41 трлн вон (2,13 млрд долларов) или почти на 10%, с 24,55 до 22,13 трлн вон (с 21,68 до 19,55 млрд долларов).

Также собранная FnGuide статистика показала, что самый крупный процентный спад зафиксирован у Samsung Life Insurance, Samsung Securities и Samsung C&T. Эти компании потеряли 20,35%, 20,49% и 16,27% от своей рыночной капитализации.

Вместе с тем, компания Samsung Heavy Industries, крупнейший в мире судостроитель по объему выручки, улучшил рыночную капитализацию почти на 57%, добавили обозреватели.