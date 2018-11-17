Укравтодор назвал перекрытые авто на "еврономерах" трассы

Укравтодор опубликовал список трасс, которые во вторник, 20 ноября, в рамках акции протестов заблокировали водители авто на еврономерах.

Волынская область

С 10:00 перекрыто движение на а/д М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 11:00 перекрыто движение на а/д М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 503+300 (с. Старовойтовое Любомльского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Житомирская область

С 10:00 перекрыто движение на а/д М-06 Киев – Чоп, км 133+950 (с. Верески), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Закарпатская область

С 11:00 перекрыто движение на а/д М-06 Киев – Чоп, км 717+400 (с. Нижние Ворота), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Кировоградская область

С 10:20 перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев – Чоп, км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Львовская область

С 10:20 час. перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев – Чоп, км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 11:00 перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев – Чоп, км 500+900 (с. Старый Милятин Буского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Николаевская область

С 10:30 час. перекрыто движение транспорта на а/д Н-24 Благовещенское – Николаев, км 224+700 (выезд из г. Николаев, возле АЗС WOG), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Одесская область

С 10:00 перекрыто движение на а/д М-05 Киев – Одесса, км 450+500 (левый проезд), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Полтавская область

С 9:20 перекрыто движение на а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 332+350, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Ровенская область

С 10:00 частично перекрыто движение на а/д М-06 Киев – Чоп, км 322 (возле АЗС Сокар), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 10:00 частично перекрыто движение на а/д М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 307, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Тернопольская область

С 11:00 частично перекрыто движение на а/д М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знамянка, км 154, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Харьковская область

С 10:00 перекрыто движение на а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 515 – км 516, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 10:00 перекрыто движение на а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 515 – км 516, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Херсонская область

С 10:00 частично перекрыто движение на а/д М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 206, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 10:30 перекрыто движение на а/д Р-47 Херсон – Новая Каховка – Геническ, км 57, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Хмельницкая область

С 10:00 перекрыто движение на а/д Н-03 Житомир – Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, К.-Подольского р-на) и Н-25 Городище – Ровно – Староконстантинов, км 249+320 (г. Шепетовка), путем непрерывного движения по пешеходным переходам.

Черкасская область

С 10:00 перекрыто движение на а/д М-05 Киев – Одесса, км-210, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.

С 11:00 перекрыто движение на а/д Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань, км 11 (с. Благодатное), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.

В Кировоградской области акция завершена, движение по автодороге Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев восстановлено.