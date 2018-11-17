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Установлен 4-летний рекорд по суточной добыче газа

Установлен 4-летний рекорд по суточной добыче газа

В середине ноября 2018 года суточная добыча газа выросла до рекордного за последние четыре года показателя в 59 миллионов кубометров.

Об этом сообщает Enkorr, ссылаясь на данные “Укртрансгаза”.

Так, в течение октября среднесуточный показатель добычи газа составил 58,5 миллиона кубометров/сутки, а сентября – 57,7 миллиона кубометров/сутки.

Издание отмечает, что рост в ноябре до рекордных показателей обусловлен повышением показателей компании “Укргазвыдобування” (74% всего добываемого газа в Украине).

“Укртрансгаз” сообщил, что за 321 сутки 2018 года в Украине уже добыли 18,3 миллиарда кубометров газа. Если до конца 2018 года среднесуточная добыча сохранится на текущем уровне 59 миллионов кубометров/сутки, по итогам 2018 года добыча составит 20,9 миллиарда кубометров (+0,5% к 2017 году).

Среднесуточный показатель 59 миллионов кубометров/сутки является самым высоким значением за последние как минимум четыре года, с момента потери контроля над добывающими активами в Крыму из-за аннексии полуострова Россией.

Справка Finance.ua:

  • С начала текущего года в Украине добыли 17,3 миллиарда кубометров газа.
По материалам enkorr
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