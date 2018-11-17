Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 25 0

Windows 10 адаптировали для Android-планшетов

Windows 10 адаптировали для Android-планшетов

Microsoft добавили долгожданную возможность в Windows 10, которая была анонсирована еще с появлением бета-версии. Речь идет об адаптации операционной системы на платформу ARM, сообщает Сегодня.

На днях разработчикам стал доступен инструмент SDK, который позволит им адаптировать программы под 64-разрядную архитектуру ARM. Уже сейчас все желающие могут скачать с официального сайта финальную сборку Visual Studio 15.9, при помощи которой разработчики могут создавать современное ПО, что открывает безграничные возможности.

Читайте также: Microsoft значительно превысила прогнозы прибыли в I финквартале

Ранее Windows работали исключительно на платформе X86 и X86-64, что означало работу только на десктопных компьютерах, серверах, ноутбуках, моноблоках и планшетах с процессорами Intel и AMD, но ни о какой полноценной мобильности речь не шла.

Теперь адаптация Windows 10 под мобильные процессоры в теории позволит запускать полноценную десктопную операционную систему на Android-планшетах, а возможно даже на смартфонах. Появления подобного новшества многие пользователи ждали более 10 лет, то есть с того самого момента, когда на рынке появились первые планшетные компьютеры.

На текущий момент поддерживаются процессоры от Qualcomm моделей выше Snapdragon 845. Впрочем, надеяться на что-то действительно стоящее не стоит, потому как нынешние чипы ARM, вроде Snapdragon 850, не обеспечивают и пятой части той мощности, которую предлагают современные компьютерные процессоры от Intel и AMD.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина