Windows 10 адаптировали для Android-планшетов

Microsoft добавили долгожданную возможность в Windows 10, которая была анонсирована еще с появлением бета-версии. Речь идет об адаптации операционной системы на платформу ARM, сообщает Сегодня.

На днях разработчикам стал доступен инструмент SDK, который позволит им адаптировать программы под 64-разрядную архитектуру ARM. Уже сейчас все желающие могут скачать с официального сайта финальную сборку Visual Studio 15.9, при помощи которой разработчики могут создавать современное ПО, что открывает безграничные возможности.

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Ранее Windows работали исключительно на платформе X86 и X86-64, что означало работу только на десктопных компьютерах, серверах, ноутбуках, моноблоках и планшетах с процессорами Intel и AMD, но ни о какой полноценной мобильности речь не шла.

Теперь адаптация Windows 10 под мобильные процессоры в теории позволит запускать полноценную десктопную операционную систему на Android-планшетах, а возможно даже на смартфонах. Появления подобного новшества многие пользователи ждали более 10 лет, то есть с того самого момента, когда на рынке появились первые планшетные компьютеры.

На текущий момент поддерживаются процессоры от Qualcomm моделей выше Snapdragon 845. Впрочем, надеяться на что-то действительно стоящее не стоит, потому как нынешние чипы ARM, вроде Snapdragon 850, не обеспечивают и пятой части той мощности, которую предлагают современные компьютерные процессоры от Intel и AMD.