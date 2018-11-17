Porsche провела испытания нового электромобиля (видео)

Предсерийный образец электромобиля Porsche Taycan прошел испытания на трассе Нордшляйфе.

Вероятнее всего, электромобиль уже тестируют в почти серийном кузове, так что можно судить об облике модели по этому прототипу. Конкурент Tesla Model S из Германии будет отличаться гигантским крутящим моментом при старте с места. Разгон до 100 км/ч будет занимать менее 3,5 с, а к 200 км/ч электромобиль примчится всего за 12 с.

Без дозарядки Porsche Taycan сможет проезжать до 500 километров, а 15-минутная остановка у розетки позволит получить запас энергии в аккумуляторах, достаточный для поездки на 400 километров.

Ожидается, что серийный электромобиль будет представлен весной 2019 года на автосалоне в Женеве. При этом, правда, официальной информации о дате премьеры Porsche Taycan нет.

Ранее сообщалось, что компания Porsche официально подтвердила, что линейка электромобилей будет включать не только седан Taycan, но и другие модели. В Porsche решили сделать не только серийную версию Porsche Cross Turismo, но и универсал Porsche Taycan Sport Turismo.

Ожидается, что технически обе версии Porsche Taycan окажутся одинаковыми и будут отличаться только типом кузова. Sport Turismo будет более практичным и чуть более дорогим, чем седан. Премьера Porsche Taycan запланирована на 2019 год, а вот Porsche Taycan Sport Turismo появится скорее всего двумя годами позже.