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В Украину доставили еще пять тепловозов General Electric

В Украину доставили еще пять тепловозов General Electric

Публичное акционерное общество “Укрзализныця” заявляет, что еще пять локомотивов TЭ33AC производства компании General Electric (США) прибыли в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба “УЗ”.

“Еще пять локомотивов General Electric прибыли в порт “Черноморск”. Они, как и 15 предыдущих, отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования”, – говорится в сообщении.

Согласно контракту, первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Таким образом, с учетом данной поставки в Украину уже поставлено 20 тепловозов.

Сейчас идет процесс сертификации тепловозов, которую осуществляет ГП “Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения”.

Задействовать новый подвижной состав к перевозкам планируется на юге страны: мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях. В частности, на николаевском узле, до завершения электрификации линии “Долинская-Николаев”, будет работать 10 новых локомотивов. Еще пять единиц планируется отправить на участок “Белгород-Днестровский – Измаил”.

По материалам lb.ua
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