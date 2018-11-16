"Живые деньги": когда ждать полной монетизации субсидий

Предоставление льгот и субсидий в денежной форме для украинцев начнется уже с января следующего года.

Как отмечает teplo.gov.ua, Минсоцполитики финализировало проект соответствующего постановления. В ближайшее время его внесут на рассмотрение заседания Кабмина.

Для того чтобы уже с января украинцы получали “живые деньги” для оплаты коммунальных услуг, в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено 55 млрд гривен.

По замыслу, суммы от правительства будут поступать на банковский счет субсидианта в госбанке. Правда, счет будет иметь специальный режим использования: средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

В случае, если субсидианту удалось сэкономить, по результатам отопительного сезона остаток средств на счете можно использовать по своему усмотрению.

Пока помощь государства для оплаты услуг ЖКХ – это субсидия и льгота. Поступает поставщикам коммунальных услуг непосредственно на лицевые счета людей. По результатам отопительного сезона энергоэкономным субсидиантам государство выплачивает наличными только эквивалент сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 кубов газа. Такую премию за энергоэффективность в этом году получили более 1,2 миллиона домохозяйств.

Мои fiнансы:

Монетизация льгот и субсидий будет происходить в три этапа.

С 1 января 2019 года «живые деньги» на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация.

Правила предоставления субсидий обещают не менять. Размер пособия зависит от размера расходов на коммуналку и от доходов гражданина.

Напомним, если вам временно не хватает средств на оплату коммунальных услуг, и вы ищете быстрый кредит – не проходите мимо нашего сервиса подбора кредитов. Он обязательно поможет выбрать оптимальный вариант.