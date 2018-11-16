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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,5%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,89 грн до 27,76 грн (-0,5%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,900/27,925 до 27,770/27,790 (-0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,84/28,08 до 27,75/28,00 (-0,3%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9%.

На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, укрепление гривны длится уже четыре недели и приобрело устойчивый характер.

“Это укрепление может продлиться еще 2-3 недели, и за это время доллар имеет шансы снизиться до 27,4, после чего стабилизируется, а к концу года вернется к умеренному росту”, – прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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