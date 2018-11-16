Совет ЕС ужесточил контроль в шенгенской зоне

Совет ЕС утвердил обновленные правила для Шенгенской информационной системы (SIS), которые позволят улучшить контроль и безопасность в Евросоюзе.

Об этом сообщает пресс-служба совета ЕС.

“Изменения будут способствовать укреплению борьбы с терроризмом и серьезными преступлениями, обеспечению высокого уровня безопасности в ЕС и содействию управлению миграцией”, – говорится в сообщении.

Совет ЕС принял три положения об использовании Шенгенской информационной системы:

в области полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам;

в области пограничных проверок;

для возвращения незаконно проживающих граждан третьих стран.

Правила предусматривают возможность использования изображений человека для целей идентификации, в частности для обеспечения согласованности процедур пограничного контроля.

Разрешается включить профиль ДНК для облегчения идентификации пропавших без вести лиц в случаях, когда данные об отпечатке пальца, фотографии или изображение лица не доступны или не подходят для идентификации.

Также вводятся дополнительные категории предупреждений в системе, такие как предупреждения о неизвестных подозреваемых или разыскиваемых лицах и профилактические предупреждения для детей, подвергающихся риску похищения родителей.

Правила также расширяют список объектов, для которых могут быть выданы предупреждения, включая фальшивые документы и объекты с высокой стоимостью идентификации, а также IТ-оборудование.

Кроме того, введение предупреждений в SIS в отношении запретов на въезд для граждан третьих стран становится обязательным.

Europol сможет получить доступ ко всем категориям данных в SIS, кроме того, государства-члены должны сообщать Europol о любых обращениях, когда лицо запрашивается в связи с террористическим преступлением.

Европейское пограничное и береговое агентство также будет иметь доступ к системе SIS.