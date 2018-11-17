Киев планирует закупить 20 новых трамваев

Коммунальное предприятие “Киевпастранс” объявило тендер на покупку 10 низкопольных трамваев длиной более 26 метров за 568,6 миллиона гривен и 10 низкопольных трамваев длиной более 30 метров за 503 миллиона гривен.

Соответствующая информация размещена на сайте публичных закупок “Прозорро”.

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Согласно требованиям, доля низкого уровня пола должна составлять 100%. Вагоны должны быть новыми и изготовленными не раньше 2018 года.

Максимальная скорость трамвая должна составлять не менее 70 км/ч.

Трамвай должен быть пригодным для полезного использования на срок 15 лет и старше.

Ожидаемая стоимость тендера по 26-метровым трамваям – 568,632 млн грн, по 30-метровым – 503 млн грн. Победителями станут компании, которые предложат наименьшую цену. Размер минимального снижения цены – 1%.

Аукционы состоятся 22 января 2019 года. Участниками торгов могут стать как украинские, так и иностранные компании.

Победителям предоставят 12 месяцев для поставки товара – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.