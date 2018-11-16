ZTE объявила сроки выпуска 5G-смартфона

В рамках подготовки к запуску в 2019 году коммерческих сетей пятого поколения ZTE рассказала об успешном осуществлении телефонного звонка, настройке доступа к интернету и обмену сообщениями в мессенджере WeChat через 5G. Кроме того, компания объявила о сроках выпуска собственного смартфона с поддержкой мобильных сетей нового поколения.

В апреле этого года ZTE осуществила первый звонок через мобильные сети пятого поколения, используя глобальный стандарт 3GPP R15. В конце октября подразделение ZTE Mobile Devices совершило 5G-звонок с помощью симуляционной системы в Центре исследований и разработок в Шанхае. Для связи использовались смартфон и абонентское оборудование собственного производства.

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Аналогичная симуляционная система применялась в гаджете ZTE для доступа к интернету и обмена сообщениями в WeChat с помощью технологии 5G.

Сегодня тестовые 5G-смартфоны поддерживают преимущественно частоты ниже 6 ГГц. В то же время передовое решение ZTE Mobile Devices с интегрированной антенной поддерживает любое покрытие — от частот ниже 6 ГГц до миллиметровых волн, включая множество комбинаций CA и EN-DC, что отвечает требованиям крупных мировых операторов связи.

Для выпуска коммерческого 5G-смартфона компания ZTE продолжает тестирование сервиса данных 5G и готовится к дополнительным исследованиям в разных направлениях, которые будут проводиться в декабре. Компания планирует представить коммерческий 5G-телефон в первой половине 2019 года.