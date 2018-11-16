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В Румынии нашли похищенную 6 лет назад картину Пикассо, которая стоит более $900 тысяч

В Румынии нашли похищенную 6 лет назад картину Пикассо, которая стоит более $900 тысяч

В Румынии нашли похищенную 6 лет назад картину художника Пабло Пикассо «Голова Арлекина». Ее похитили в 2012 году из нидерландского музея Кюнстхаль в Роттердаме.

Тогда грабители похитили из музея семь картин всемирно известных художников – Пикассо, Анри Матисса, Клода Моне, причинив ущерб на миллионы евро.

В 2013 году за эту кражу осудили грабителей из Румынии, однако ни одно из полотен не нашли. Румынские эксперты допустили, что по крайней мере три из семи похищенных картин сожгли, чтобы избавиться от улик.

Картину Пикассо оценили в около 913 тысяч долларов. Двое граждан Нидерландов нашли ее на юго-востоке Румынии и принесли в посольство в Бухаресте. Теперь следователи будут изучать обстоятельства, при которых эту картину нашли, а также устанавливать ее оригинальность.

По материалам hromadske.tv
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