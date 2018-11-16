Компания Илона Маска проложила первый тоннель для Hyperloop

The Boring Company Илона Маска закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.

Об этом сообщил сам бизнесмен на своей странице в Twitter.

“Boring Company только что добралась до другой стороны!”, – написал Маск.

Открытие тоннеля назначено на 10 декабря 2018 года.

Тоннель предполагают использовать для курсирования скоростных электроавтобусов, вакуумных поездов Hyperloop и отдельных пассажирских капсул.

Справка Finance.ua:

Hyperloop – это транспортная система, разработанная Илоном Маском.

Она состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд – герметичная капсула на аэродинамической подушке.

Предполагается, что скорость такой капсулы может превышать 500 км/ч.