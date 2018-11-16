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Нацбанк изменил условия кредитования госкомпаний

Нацбанк изменил условия кредитования госкомпаний

Национальный банк Украины (НБУ) повысил с 0,3 до 0,45 коэффициент кредитных потерь вследствие дефолта компаний, которые на 51% или более принадлежат государству (прямо или опосредованно).

Соответствующее постановление НБУ №123 от 15 ноября вступило в силу в субботу, 17 ноября.

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Указанный коэффициент учитывается в рамках расчета кредитного риска по займам, выданным госпредприятиям.

Кроме того, НБУ изъял из положения о кредитных рисках пункт, касающийся дефолта госпредприятий. Этот пункт упрощал условия, при которых банк может принять решение о прекращении признания дефолта должника в рамках реструктуризации долга, осуществленной в соответствии с требованиями закона О финансовой реструктуризации.

По материалам НВ
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