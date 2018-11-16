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Доходы крупных предприятий Украины выросли на 334 миллиарда

Доходы крупных предприятий Украины выросли на 334 миллиарда

За 9 месяцев 2018 года объемы доходов крупных налогоплательщиков составили 3,616 трлн гривен, что на 334 млрд гривен (или на 10,2%) превышает доходы за 9 месяцев прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Как отмечается, доходы крупных плательщиков составляют почти 61% от объемов доходов по Украине в целом.

“Плательщики Офиса обеспечили более 79% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. При этом, начисление налога на прибыль имеет лучшую динамику роста темпов увеличения доходов”, – сообщает пресс-служба.

“Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 55 млрд гривен налога на прибыль, что на 7,6 млрд гривен или на 16,2% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года. В частности, за 1 полугодие 2017 года задекларировано 47,3 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

“Положительная динамика по декларированию налога на прибыль прослеживается и по сравнению с предыдущим отчетным кварталом”, – заявили в пресс-службе.

По материалам Економічна Правда
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