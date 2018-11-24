Василий Голян: индустрия обращения с отходами

Чрезмерное накопление на полигонах и свалках твердых промышленных и бытовых отходов, а также не всегда своевременная утилизация вторичного сырья на полях фильтрации по-прежнему осложняют экологическую ситуацию в большинстве населенных пунктов Украины.

Кардинально решить эту проблему может существенное увеличение инвестиционных потоков в модернизацию индустрии обращения с отходами.

За период 1996-2017 гг. в динамике номинальных капитальных инвестиций в обращении с отходами по всем источникам финансирования наблюдался восходящий тренд (рис. 1).

Проседание доминирующего тренда имело место в 2011-2015 годах. На несколько порядков капитальные инвестиции в обращение с отходами выросли в 2016 и 2017 годах по сравнению с предыдущими периодами в связи с устранением последствий трагедии на Грибовицкой свалке (Львовская область) и дополнительным финансированием отдельными муниципалитетами превентивных мер по недопущению «грибовицкого» рецидива.

В частности, в 2017 году сумма капитальных инвестиций в обращение с отходами по сравнению с 2015 годом выросла более чем в 3 раза.



Однако, если проследить динамику капитальных инвестиций в модернизацию индустрии обращения с отходами в сопоставимых ценах 1996 года, то четко очерченной тенденции роста капитальных затрат не наблюдается.

Даже увеличение на несколько порядков номинальной суммы капитальных инвестиций в обращение с отходами в 2016 и 2017 годах не позволило достичь максимума реального объема данного вида инвестиций за период 1996-2017 гг., который наблюдался в 2011 году.

Также в 2017 году по сравнению с началом 2000-х годов значительно увеличился удельный вес капитальных инвестиций в обращение с отходами в общем объеме природоохранных инвестиций. Если в 2000 году этот показатель составлял 2,8%, в 2010 – 17,2%, то в 2017 – 22,4%.

Такая динамика удельного веса капитальных инвестиций в обращение с отходами в общих природоохранных инвестициях свидетельствует о том, что наращивание объемов финансирования проектов модернизации и реконструкции индустрии обращения с отходами происходит более ускоренными темпами, чем других составляющих природоохранной инфраструктуры.

Но даже такие темпы роста недостаточны для того, чтобы сформировать в большинстве населенных пунктов принципиально новую технико-технологическую базу обращения как с промышленными, так и бытовыми отходами.

Реальное увеличение капитальных инвестиций в размещение, захоронение, сжигание и утилизацию отходов станет возможным на основе кардинального переформатирования институциональной среды инвестирования проектов модернизации индустрии обращения с отходами, которое позволит диверсифицировать источники и методы привлечения инвестиций.

Сегодня возможности публичных финансов по инвестированию проектов обращения с отходами слишком ограничены, чтобы обеспечить хотя бы критический минимум финансирования проектов регионального и муниципального масштаба.

Квинтэссенцией способности публичных финансов модернизировать и реконструировать индустрию обращения с отходами является динамика расходов Сводного бюджета Украины и местных бюджетов на утилизацию отходов.

Динамика расходов Сводного бюджета Украины на утилизацию отходов в период 2007-2018 гг. фактически прямо коррелирует с темпами экономического роста (спада) (рис. 2).

В частности, в 2008-2010 гг., когда наиболее болезненно глобальный финансовый кризис отразился на ситуации в национальной экономике, расходы Сводного бюджета Украины на утилизацию отходов уменьшились почти в 2 раза.

Относительная экономическая стабилизация в 2012 году привела к увеличению данного вида расходов более чем в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом.

В 2017 году расходы на утилизацию отходов из Сводного бюджета Украины по сравнению с соответствующим показателем 2016 года выросли на 169,2 млн грн, что связано с необходимостью устранения аварийных ситуаций на полигонах бытовых отходов, в первую очередь в Западной Украине.

За 9 месяцев 2018 года сумма капитальных инвестиций на утилизацию отходов, профинансированная бюджетами всех уровней, составила 590,5 млн грн. Это больше годовых объемов 2015 и 2016.

Опять же, существующие темпы роста расходов Сводного бюджета Украины на утилизацию отходов не обеспечили реального увеличения данной составляющей финансирования проектов, связанных с обращением с отходами.

Реальная сумма расходов в 2017 году по сравнению с соответствующим показателем 2012 года меньше в 3 раза.

Несмотря на положительные тенденции в финансировании проектов утилизации отходов в 2014-2017 гг., связанные с увеличением расходов местных бюджетов на эту составляющую природоохранной деятельности (в 2017 году по сравнению с 2016 годом сумма расходов увеличилась почти на 100 млн грн), за 9 месяцев 2018 расходы местных бюджетов на утилизацию отходов составили всего 64 млн грн. Это лишь 10,8% от общей суммы расходов Сводного бюджета Украины по данной статье (рис. 3).

Следовательно, в текущем году имеет место чрезмерное сокращение расходов местных бюджетов на развитие индустрии утилизации отходов.

Сокращение расходов на утилизацию отходов свидетельствует о том, что на местном уровне не получают должного внимания не только проекты упорядочения системы складирования бытовых и промышленных отходов, но и проекты производства газообразного биологического топлива, что не будет способствовать сокращению потребности учреждений коммунальной социальной инфраструктуры и домохозяйств большинства населенных пунктов в дорогих углеводородных ресурсах.

В значительной степени это связано с отсутствием надлежащих стимулов для местного самоуправления по реализации проектов модернизации индустрии обращения с отходами, в частности их утилизации.

В нынешних политико-правовых и социально-экономических условиях таким стимулом может стать предоставление многочисленных преференций для муниципалитетов, которые реализуют проекты модернизации и реконструкции индустрии обращения с отходами, через принятие законодательного акта, который будет определять перечень проектов обращения с отходами, по которым могут заключаться соглашения публично-частного партнерства, предоставляться муниципалитетами гарантии инвесторам, удешевляться кредитные ресурсы коммерческих банков.

На мой взгляд, в случае создания государством соответствующих стимулов для местных властей, со временем можно обеспечить постепенное превращение полигонов твердых бытовых отходов и полей фильтрации промышленных производств в надежный источник производства биологического топлива. Это в свою очередь позволит уменьшить потребность в ископаемых углеводородах (природном газе) и удешевить стоимость тепла как для объектов социальной инфраструктуры, так и для домохозяйств.

Василий Голян, директор Европейского аналитического центра