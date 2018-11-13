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В Минрегионстрое рассказали, кто ответит за долги Смелы

В Минрегионстрое рассказали, кто ответит за долги Смелы

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк заявил, что за ситуацию в городе Смела должна отвечать местные власти, которые допустили, что люди остались без отопления.

Об этом он заявил в эфире телеканала “Прямой”.

“В Смелу в 2010 году, решением сессии городского совета, зашла компания “СмелаЭнергоИнвест”, которая пользовалась котельными и оборудованием территориальной общины. Они, видимо, некачественно предоставляли услуги, и деньги шли непонятно куда. Если в городе с 2010 года от депутатов не было надзора за этой компанией, которая наделала убытков на 85,5 млн, поэтому, согласно закону, за эти долги отвечает как компания, так и городская власть”, – заявил он.

Чиновник сообщил, что эту компанию разыскивают, но отвечать за эти долги должна власть, которая их не контролировала.

“Не жители, а именно власть. Государство предложило выход и предлагает кредит в 25 млн. От Смелы никто не требовал предоплаты. И когда жителям говорят, что они должны что-то платить, это не так. Это единственный город в стране, в котором в феврале-месяце счета за отопление жильцам вообще не выставляли”, – добавил он.

По материалам 5 канал
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