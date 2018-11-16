Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 94 0

Как платить коммуналку: в КГГА выложили подробную инструкцию (инфографика)

Как платить коммуналку: в КГГА выложили подробную инструкцию (инфографика)

По полученным в ноябре счетам-уведомлениям киевляне могут оплатить все жилищно-коммунальные услуги вместе или за каждую отдельно.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметили в коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса», счет-сообщение содержит начисление за содержание домов и придомовой территории, вывоз бытовых отходов, централизованное отопление и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотвод.

Также отдельной строкой в едином счете-сообщении за потребленные в октябре услуги отображена задолженность по централизованному отоплению и горячему водоснабжению у тех потребителей, которые получали услуги по ЦО и ГВС до 1 мая 2018 года и не рассчитались в полном объеме. Эту задолженность обязательно нужно оплатить по указанным реквизитам.

В КГГА напомнили, что оплатить потребленные жилищно-коммунальные услуги можно любым удобным способом:

  • в личном кабинете «Центра коммунального сервиса» (в случае оплаты «карточкой киевлянина» – без комиссии; видеоинструкция по регистрации в личном кабинете ЦКС);
  • по QR-коду на квитанции (отсканировав QR-код при помощи приложения на смартфоне);
  • в сервисных центрах ЦКС (адреса и графики по ссылке);
  • в любых банковских и финансовых учреждениях.

Сообщается, что в ноябре срок оплаты услуги содержания домов и придомовых территорий со скидкой 10%, действовавшей до 20 числа, продлен до 25 числа.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина