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Huawei создаст собственного голосового помощника

Huawei создаст собственного голосового помощника

Компания Huawei работает над созданием собственного голосового помощника.

Компания уверена, что создаст конкурента продукции Google, Amazon и Apple.

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В Китае Huawei имеет собственного голосового помощника под названием Xiaoyi, который работает в “умной” колонке Al Cube и смартфонах компании-производителя. Но подчеркивается, что он работает только на китайском рынке, а перепрошивать его и менять озвучку для продажи на рынке по всему миру нет смысла. Похоже, куда проще выпустить улучшенную версию помощника.

Теперь местный технологический гигант работает над голосовым помощником такого типа, который смог бы работать и за пределами Китая.

Представители Huawei дали понять, что пока что и в дальнейшем будут продолжать сотрудничать с Amazon и Google. Таким образом их продукция получит больше функций, и после окончания разработки своего собственного продукта, компания сможет продвигать уже собственного ассистента.

По материалам znaj.ua
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