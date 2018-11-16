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На Полтавщине построят солнечную станцию за $10 млн

На Полтавщине построят солнечную станцию за $10 млн

В городе Горишные Плавни (Полтавская область) выделили 15 га земли для строительства солнечной электростанции.

Участки по улице Строителей предоставили в аренду ООО “Экотехнопарк СЭС-2018”.

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СЭС будет расположена в санитарно-защитной зоне – территории, где запрещено строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры.

В «солнечный» проект инвестируют около 10 млн долл. США. (282 млн грн). Ежегодная плата за аренду земельных участков ориентировочно составит 175 тыс. гривен.

По данным сервиса youcontrol, учредителем ООО “Экотехнопарк СЭС-2018” значится местный предприниматель Виталий Лавдырm.

По материалам EcoTown
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