На Полтавщине построят солнечную станцию за $10 млн

В городе Горишные Плавни (Полтавская область) выделили 15 га земли для строительства солнечной электростанции.

Участки по улице Строителей предоставили в аренду ООО “Экотехнопарк СЭС-2018”.

Читайте также: Норвежские компании вложат в возобновляемую энергетику в Украине более 700 млн долл. – СМИ

СЭС будет расположена в санитарно-защитной зоне – территории, где запрещено строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры.

В «солнечный» проект инвестируют около 10 млн долл. США. (282 млн грн). Ежегодная плата за аренду земельных участков ориентировочно составит 175 тыс. гривен.

По данным сервиса youcontrol, учредителем ООО “Экотехнопарк СЭС-2018” значится местный предприниматель Виталий Лавдырm.