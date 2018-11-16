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ЦНАПы оплатили 2 млрд грн в местные бюджеты с начала года

ЦНАПы оплатили 2 млрд грн в местные бюджеты с начала года

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) оплатили около 2 миллиардов гривен административных платежей в местные бюджеты.

По состоянию на начало ноября в Украине создали около 775 ЦПАУ. Учреждения оказывают гражданам самые распространенные административные услуги и получают за это административные сборы от граждан. Соответствующие суммы в дальнейшем направляются в местные бюджеты.

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«За 10 месяцев текущего года доходы местных общин Украины от поступлений за административные услуги составили 2 млрд грн. Только по области этот показатель на уровне 76,8 млн грн», — сообщают в пресс-службе правительства.

Там также добавляют, что к 2020 году планируют создать 190 новых ЦПАУ.

По материалам hromadske.tv
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