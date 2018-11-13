Bitcoin Cash за сутки подешевел на 50%

В пятницу, 16 ноября, курс Bitcoin Cash на бирже Bitfinex опустился до $284, за сутки он снизился на 50%.

Это произошло после того, как вчера вечером в сети криптовалюты состоялся хардфорк, в результате чего блокчейн актива разделился из-за разногласий команд разработчиков, которые продвигают несовместимые клиенты Bitcoin ABC и Bitcoin SV.

На бирже Bitfinex теперь торгуются токены BAB и BSV, ввод и вывод недоступен до тех пор, пока сеть не стабилизируется.

Другая крупная платформа для торговли цифровыми деньгами, Poloniex, закрыла рынок BCH, теперь ее клиенты могут работать только с монетами BCHABC и BCHSV.

До этого за последние десять дней среднерыночный курс криптовалюты Bitcoin Cash снизился с $635 до $415 — на 34,7%.