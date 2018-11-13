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Bloomberg оценил ущерб российской экономике от санкций

Bloomberg оценил ущерб российской экономике от санкций

За четыре года санкций США и ЕС российская экономика упала на 6% по сравнению с показателями, которые могли быть без ограничительных мер.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Bloomberg Economics.

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“За последние четыре года санкции понизили российскую экономику на 6 процентов”, – говорится в сообщении.

Кроме санкций, которые являются основным фактором спада, такие цифры объясняют падением цен на нефть.

Также исследование показало, что нынешний ВВП России оказался на 10% меньше, чем прогнозировалось в конце 2013 года, до введения против РФ санкций. Замедлению роста могли способствовать такие факторы, как политика таргетирования инфляции и распродажа активов на развивающихся рынках.

Полученные данные показывают, что карательные меры оказали давление на Россию, но не вызвали того шока, который мог бы ждать другие страны, так как российские финансовые власти проводят политику накопления резервов для стабилизации экономики. Кремль утверждает, что санкции не повлияли на его внешнюю политику.

Аналитики считают, что санкции имеют длительный эффект, что ставит под сомнение прогнозы правительства России о том, что изменения политики и инвестиции приведут к росту ВВП более чем на 3% к 2021 году.

По материалам УКРИНФОРМ
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