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Нейросеть научилась подделывать отпечатки пальцев

Нейросеть научилась подделывать отпечатки пальцев

В университете Нью-Йорка ученые обучили нейросеть подделывать отпечатки пальцев для взлома систем биометрии.

Технология DeepMasterPrints не только изучила базу данных с отпечатками пальцев, но и научилась имитировать их. На первом этапе эксперимента нейросети удалось успешно применить каждый пятый сгенерированный отпечаток.

Исследователи сразу же предупредили, что эта технология может быть использована злоумышленниками при взломе смартфонов или других устройств — для этого им надо подобрать отпечаток, соответствующий фрагментам отпечатка, содержащимся в системе.

Во избежание подобного ученые рекомендуют улучшать системы биометрической идентификации.

По материалам Фокус
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