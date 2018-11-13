Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 44 0

В Африке запустили высокоскоростную железную дорогу (видео)

В Африке запустили высокоскоростную железную дорогу (видео)

15 ноября в Марокко состоялось официальное введение в эксплуатацию первой на Африканском континенте скоростной железной дороги Танжер-Касабланка. Линия была открыта королем Марокко Мохаммедом VI и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На новой линии перевозки будут осуществляться поездами производства французской компании Alstom, поставленными в Марокко в количестве 12 единиц.

Поезда будут ходить со скоростью 320 км/ч на 180-километровом участке между Танжером и Кенитрой. А между Кенитрой и Касабланкой на участке обычной ж/д сети протяженностью 200 км они будут ехать со скоростью 160 км/ч. Благодаря скоростным поездам добраться из Танжера в Касабланку теперь можно будет за 2 часа и 10 минут вместо 4 часов и 45 минут, информируют в Alstom.

Поезда Avelia Euroduplex были специально адаптированы к условиям североафриканского климата. Их вместимость – 533 пассажиров, каждый поезд состоит из 8 вагонов, включая 2 вагона первого класса, вагон-ресторан и 5 вагонов второго класса.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина