В Африке запустили высокоскоростную железную дорогу (видео)

15 ноября в Марокко состоялось официальное введение в эксплуатацию первой на Африканском континенте скоростной железной дороги Танжер-Касабланка. Линия была открыта королем Марокко Мохаммедом VI и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На новой линии перевозки будут осуществляться поездами производства французской компании Alstom, поставленными в Марокко в количестве 12 единиц.

Поезда будут ходить со скоростью 320 км/ч на 180-километровом участке между Танжером и Кенитрой. А между Кенитрой и Касабланкой на участке обычной ж/д сети протяженностью 200 км они будут ехать со скоростью 160 км/ч. Благодаря скоростным поездам добраться из Танжера в Касабланку теперь можно будет за 2 часа и 10 минут вместо 4 часов и 45 минут, информируют в Alstom.

Поезда Avelia Euroduplex были специально адаптированы к условиям североафриканского климата. Их вместимость – 533 пассажиров, каждый поезд состоит из 8 вагонов, включая 2 вагона первого класса, вагон-ресторан и 5 вагонов второго класса.