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Индексация пенсий с 2019 года будет автоматической

Индексация пенсий с 2019 года будет автоматической

Индексация пенсий для украинцев с 2019 года пройдет в автоматическом режиме.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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“Главный позитив пенсионной реформы, который люди почувствуют в 2019 году, – это то, что со следующего года начинается уже автоматическое осовременивание пенсий, которое будет проходить ежегодно. Уже нет такого, что от решений правительства будет зависеть перерасчет пенсий, это уже будет автоматический режим”, – сказал он.

По словам Розенко, с 1 января следующего года состоится пересчет пенсий военным пенсионерам, а с 1 марта состоится индексация для всех категорий граждан – пенсионеры получат перерасчет пенсии в зависимости от изменения коэффициентов и от базового размера минимальной зарплаты, по которой рассчитываются пенсии.

По материалам УКРИНФОРМ
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