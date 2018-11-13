Малая приватизация уже принесла бюджету почти 412 миллионов - МЭРТ

Аукционы по малой приватизации через электронную систему ProZorro.Продажи принесли государству почти 412 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли на своей странице в Facebook.

«Уже почти 412 миллионов грн принесли государству аукционы по малой приватизации. За это время было продано 307 объектов», – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что пока самый дорогой проданный лот – Львовский “Опытный завод “Волна”. Его приобрели за 60 миллионов, что на 47 миллионов грн больше начальной стоимости. Еще один интересный объект, который нашел своего владельца, – ГП “Хмельницкий завод железобетонных конструкций”. Имущественный комплекс выставили за 415 тысяч грн, а купили его за 9 миллионов.

«И даже Ленин ушел с молотка на прозрачном аукционе! Между прочим, за такой вот лот соревновались 14 участников. А победитель, вместо 45 (тыс. грн – ред.) начальных, отдал 220 тыс. грн», – отмечают в Минэкономразвития.