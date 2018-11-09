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Количество украинских рабочих в Германии выросло на 10%

Количество украинских рабочих в Германии выросло на 10%

За данными на 2018 год, в Германии 43 тыс. украинцев официально трудоустроены. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Всего в Германии проживают 138 тыс. украинцев. В конце 2017 года в Германии проживало 88 000 женщин, 50 000 мужчин, 13 500 несовершеннолетних и 23 500 – которым больше 65 лет, с украинским гражданством.

В среднем украинцы проживают в Германии 11,5 лет, а вид на жительство имеют 78 500 украинцев.

7 ноября Украина и Германия подписали соглашение о социальном обеспечении. Этот документ необходим для увеличения рабочих мест, а также для социальной защиты в сфере госпенсионного страхования.

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Можно выделить 5 наиболее оплачиваемых профессий в Германии, которые предпочитают украинцы:

  • 75 тыс. грн – средняя зарплата сварщика;
  • 66 тыс. грн – средняя зарплата разнорабочего;
  • 44 тыс. грн – средняя зарплата маляра;
  • 34 900 грн – средняя зарплата рабочего на заводе;
  • 29 тыс. грн – средняя зарплата няни.
По материалам Finance.UA
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