Количество украинских рабочих в Германии выросло на 10%

За данными на 2018 год, в Германии 43 тыс. украинцев официально трудоустроены. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Всего в Германии проживают 138 тыс. украинцев. В конце 2017 года в Германии проживало 88 000 женщин, 50 000 мужчин, 13 500 несовершеннолетних и 23 500 – которым больше 65 лет, с украинским гражданством.

В среднем украинцы проживают в Германии 11,5 лет, а вид на жительство имеют 78 500 украинцев.

7 ноября Украина и Германия подписали соглашение о социальном обеспечении. Этот документ необходим для увеличения рабочих мест, а также для социальной защиты в сфере госпенсионного страхования.

Мои fiнансы:

Можно выделить 5 наиболее оплачиваемых профессий в Германии, которые предпочитают украинцы:

75 тыс. грн – средняя зарплата сварщика;

66 тыс. грн – средняя зарплата разнорабочего;

44 тыс. грн – средняя зарплата маляра;

34 900 грн – средняя зарплата рабочего на заводе;