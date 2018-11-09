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Платим за коммуналку без комиссий: 8 способов

Платим за коммуналку без комиссий: 8 способов

Как сегодня провести оплату коммунальных платежей без комиссии? Раньше это можно было сделать в отделениях Укрпочты или Ощадбанка. Теперь оба госучреждения берут за свои услуги деньги.

Зато теперь возможна оплата коммунальных услуг через интернет без комиссии. Это позволяют сделать интернет-банки, а также сайты платежных систем.

Но во всех способах оплаты есть свои нюансы. Finance.ua разбирался, какие именно. Вся полезная информация бережно собрана руками журналистов в одном материале по ссылке ниже:

Оплата коммунальных услуг без комиссии 🏬

Также напомним, если вам временно не хватает средств на оплату коммунальных услуг, и вы ищите быстрый кредит – не проходите мимо нашего сервиса подбора кредитов. Он обязательно поможет выбрать оптимальный вариант.

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По материалам Finance.UA
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