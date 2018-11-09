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ПриватБанк решил доплачивать за международные переводы MoneyGram

ПриватБанк решил доплачивать за международные переводы MoneyGram

ПриватБанк будет доплачивать по 100 гривен клиентам, которые активно пользуются для иностранных переводов средств системой MoneyGram.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщили порталу Finance.ua, такой кэшбэк будет действовать с 15 ноября 2018 года до 15 февраля 2019 года для всех, кто получает или отправляет международный перевод MoneyGram в ПриватБанке.

Чтобы получить кэшбэк в акции от Приватбанка и MoneyGram, нужно отправить или получить денежный перевод MoneyGram на сумму от 1 500 грн через любой из каналов: Интернет-банк Приват24, мобильное приложение Privat24, терминал самообслуживания или банкомат.

Единственным условием акции «Cashback с переводами MoneyGram» является регистрация на специальной странице банка.

Кстати, получать больше можно не только с ПриватБанком, но и с Finance.ua. Мы договорились с некоторыми банками в Украине, чтобы наши читатели смогли получать больше депозитов, благодаря программе “Бонус к депозиту”. Больше о программе и вариантах по ссылке ниже.

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По материалам Finance.UA
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