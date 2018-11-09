ПриватБанк решил доплачивать за международные переводы MoneyGram

ПриватБанк будет доплачивать по 100 гривен клиентам, которые активно пользуются для иностранных переводов средств системой MoneyGram.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщили порталу Finance.ua, такой кэшбэк будет действовать с 15 ноября 2018 года до 15 февраля 2019 года для всех, кто получает или отправляет международный перевод MoneyGram в ПриватБанке.

Чтобы получить кэшбэк в акции от Приватбанка и MoneyGram, нужно отправить или получить денежный перевод MoneyGram на сумму от 1 500 грн через любой из каналов: Интернет-банк Приват24, мобильное приложение Privat24, терминал самообслуживания или банкомат.

Единственным условием акции «Cashback с переводами MoneyGram» является регистрация на специальной странице банка.

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