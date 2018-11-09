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Артемсоль оштрафовали на 13,4 миллионов гривен

Артемсоль оштрафовали на 13,4 миллионов гривен

Государственное предприятие Артемсоль признано монополистом и оштрафовано на 13,4 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Такое решение принял Антимонопольный комитет Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

АМКУ признал, что с января 2015 по март 2017 года предприятие занимало монопольное положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной.

По результатам рассмотрения дела ведомство установило, что в течение 2015 – 2016 годов Артемсоль применяло разные цены для покупателей по договорам купли-продажи и дилеров по дилерским контрактам.

Так, часть дилеров систематически не выполняла дилерские обязательства и фактически выполняла объем обязанностей, равнозначный с покупателями по договорам купли-продажи, но тем не менее получала 5%-ную скидку.

Также Артемсоль безосновательно не заключало договоры купли-продажи соли с потенциальными заказчиками и дилерские контракты с потенциальными дилерами, отмечают в АМКУ.

По материалам УБР
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