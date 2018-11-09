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ВТБ Банк повысил комиссию за снятие наличных средств до 25%

ВТБ Банк повысил комиссию за снятие наличных средств до 25%

ВТБ Банк официально объявил на своем сайте, что с 14.11.2018 изменил тарифы на услуги для физических лиц.

В частности, банк декларирует готовность выдать наличные валютные средства на сумму от 350 долл. или 350 евро только с основной комиссией 10% и дополнительной комиссией 15%. Такие же тарифы установлены для снятие гривневой наличности на сумму от 10 тыс грн.

Эта дополнительная комиссия 15%, собственно, и введена с 14 ноября.

Напомним, что комиссия 10% была введена ВТБ Банком с 5 ноября.

7 ноября ВТБ Банк обнародовал официальное заявление, в котором он введение ограничения на снятие средств связывал с судебным решением об аресте активов. Как констатировал банк, это заблокировало ему возможность пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания с должников залогового имущества. Такая же версия была изложена в официальном заявлении НБУ от 5 ноября.

8 ноября группа ВТБ публично заявила, что не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинской “дочки” в случае сохранения имеющихся ограничений по судебному решению. Как отмечали в группе, ВТБ Банк хотел бы сдать лицензию, но не может этого сделать из-за судебных ограничений и выполнения обязательств перед клиентами.

По материалам Finbalance
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