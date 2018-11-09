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Киев готовит пакет разноплановых санкций

Киев готовит пакет разноплановых санкций

Украина введет санкции в отношении лиц, причастных к проведению “выборов” на оккупированной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Россией.

Об этом в четверг, 15 ноября, заявил глава СНБО Александр Турчинов.

“Хочу сказать, сейчас готовится новый пакет санкций СНБО. Готовят предложения Кабинет Министров, СБУ, Верховная Рада внесет свои предложения. Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых “выборов” на оккупированной территории, и против широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом либо усиливают безопасность и оборону РФ”, – сказал Турчинов.

По его словам, в новый список могут войти отдельные представители европейских стран, которые принимали участие в “выборах” якобы в качестве “наблюдателей”.

По материалам Корреспондент.net
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