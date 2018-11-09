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У Ахметова рассказали, какой будет цена на уголь после отмены "Роттердам+"

У Ахметова рассказали, какой будет цена на уголь после отмены "Роттердам+"

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что будет с ценой на уголь после того, как появятся прямые договора и отпадет потребность в формуле “Роттердам+”.

Об этом он заявил в интервью Экономической правде.

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“Она будет на уровне импортного паритета. В 2015 году уголь на бирже стоил 36-40 долл, сейчас — около 100 долл. То есть цена выросла в два с лишним раза. Завтра мы можем условно ожидать, что она со 100 долл вернется к 40 долл, и тогда цена в Украине тоже должна будет вернуться к этому уровню”, – заявил Тимченко.

Также он сравнил цену на уголь в Украине и на площадке Роттердама.

“Сегодняшняя регулируемая цена у нас — 2 535 грн за тонну. В октябре цена на уголь в Роттердаме с учетом доставки в Украину была около 3 тыс. грн за тонну”, – сказал гендиректор ДТЭК.

У Тимченко нет ощущения, что расследование Национального антикоррупционного бюро по “Роттердаму” сходит на нет.

“Нет, но мое огромное желание, чтобы это расследование завершилось, чтобы НАБУ поставило точку. Сегодня к НАБУ один из самых высоких кредитов доверия в обществе. Если НАБУ независимо, объективно, профессионально проведет расследование и поставит точку, выиграем прежде всего мы”, – сказал он.

По материалам Економічна Правда
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