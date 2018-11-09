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Без отопления остаются 12 городов

Без отопления остаются 12 городов

Начать отопительный сезон из-за долгов теплоснабжающих предприятий перед Нафтогазом не могут 12 городов.

В эпицентре проблем – Херсонская область, города Кривой Рог, Смела, Первомайск и Шепетовка. Местные теплопроизводители накопили долги, которые исчисляются миллионными цифрами и не выполняют графики их погашения.

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В Нафтогазе предложили реструктуризировать долги. Если такие условия неприемлемы, то искать других продавцов газа на свободном рынке по рыночным ценам.

Срыв отопительного сезона может обернуться отставками местных чиновников. На Днепропетровщине, Черкасчине и в Херсоне без тепла – тысячи квартир. Школы – на вынужденных каникулах, а в детсадах вводят дополнительные занятия по танцам.

Правительство угрожает досрочными перевыборами в проблемных городах. Представители местных властей жалуются, что их заставляют взять на себя долги частных теплоснабжающих предприятий. А потребители, которые полностью рассчитались с тепловиками, и до сих пор сидят в холодных квартирах.

Прошли сутки, как запустили ТЭЦ в Херсоне. Потеплели батареи в Павлограде. В Каменском и Кривом Роге еще холодно. Жители Смелы, 80-тысячного города в Черкасской области, приехали требовать тепла в Кабмин. Хотят, чтобы чиновники повлияли на газовиков и те начали подачу газа местным котельным.

По материалам Газета по-Украински
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