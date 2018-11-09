Еврокомиссия просит больше полномочий по проекту "Северный поток-2"

Еврокомиссия предложила внести правки в энергетическое законодательство ЕС, которыми предлагает предоставить Евросоюзу больше полномочий по реализации Россией проекта “Северный поток-2”.

«Относительно «Северного потока-2» наша позиция полностью известна. Мы об этом говорили и повторяли. Мы подчеркиваем коммерческий характер этого проекта. Мы сказали, что есть пробелы в законодательстве Евросоюза, которые, если их устранить, позволят нам иметь более весомый голос”, – сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

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По его словам, в законодательных предложениях содержатся нормы, которыми предлагают дать Еврокомиссии больше рычагов влияния на «Северный поток-2».