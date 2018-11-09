"Минус" 750 долларов за сутки: курс Bitcoin рухнул до годовых минимумов

Курс Bitcoin снижается в четверг, 15 ноября – криптовалюта в ходе торгов опустилась ниже психологической отметки в 6000 долларов.

Биткоин не стоил так мало с конца октября 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, сообщает “Сегодня”.

На 9:16 по киевскому времени, курс биткоина составил 6308 долларов. Торги криптовалюта начала с отметки в 5543 доллара за “коин”, минимум за сутки составил 5390 долларов.

За 24 часа курс биткоина просел более чем на 740 долларов.

Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, вслед за биткоином курс Ethereum упал на 13,33% – до 179,09 доллара; Ripple (XRP) – на 9,73%, до 0,459 доллара; Bitcoin Саsh – на 15,38%, до 441,46 доллара; Stellar – на 9%, до 0,231 доллара.

Общая капитализация рынка цифровых денег сократилась с 211 млрд до 185 млрд долларов.