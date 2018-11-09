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ВВП Украины растет уже одиннадцать кварталов подряд

ВВП Украины растет уже одиннадцать кварталов подряд

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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“Экономика Украины за ІІІ квартал текущего года, по сравнению с предыдущим кварталом, выросла на 0,4%. Этот показатель продолжил заложенную тенденцию постоянного экономического роста уже 11-й квартал подряд”, – говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные Госстата, по сравнению с третьим кварталом в прошлом году, рост ВВП составляет 2,8%.

“Ситуация отвечает прогнозам правительства и международных партнеров”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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