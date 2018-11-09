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В WhatsApp появились стикеры из фото

В WhatsApp появились стикеры из фото

В конце октября команда популярного мессенджера WhatsApp запустила долгожданную поддержку стикеров. А теперь пользователи Android смогут создавать собственные стикеры прямо на смартфоне. В этом им поможет бесплатное приложение под названием Sticker Studio.

С помощью этого приложения можно делать снимки или импортировать изображения, а затем создавать на их основе стикеры для WhatsApp. Чтобы создать стикер, потребуется просто обвести нужный участок фото или изображения. У приложения есть некоторые ограничения. Например, надо создать как минимум три стикера, прежде чем можно будет экспортировать набор в WhatsApp.

Максимальное количество стикеров в наборе достигает тридцати. А всего можно сделать 10 наборов. Приложение Sticker Studio для Android доступно для бесплатной загрузки из Google Play.

По материалам bigmir.net
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