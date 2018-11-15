Илон Маск хочет выпускать текилу: Мексика не дает

Основатель Tesla Илон Маск придумал для напитка название Teslaquila, но этот бренд не хотят регистрировать из-за мексиканских регуляторов.

Об этом пишет Reuters.

Основатель и генеральный директор Tesla объявил о выпуске нового бренда текилы под названием Teslaquila в октябре нынешнего года, заявив, что напиток появится “скоро”.

Попыткам миллиардера зарегистрировать слово “Теслакила” в Управлении по патентам и товарным знакам США противодействует мексиканский регуляторный совет по текиле.

По мнению чиновников, “имя “Теслакила” очень похоже на слово “Текила”, а Текила – защищенное слово”.

Согласно заявке на товарный знак, поданной Tesla, Teslaquila была описана как “дистиллированный ликер из агавы”. Подобные заявки поданы в самой Мексике, а также в Европейском союзе и на Ямайке.

Мексиканский регуляторный совет по текиле поддерживает соблюдение производителем мексиканского официального стандарта для текилы, и это включает в себя невероятно строгое соблюдение правил происхождения.

Для юридического использования названия “текила” спирт должен быть сделан в мексиканских штатах Халиско, Гуанахуато, Тамаулипас, Мичоакан или Наярит.

Более того, федеральный закон США предусматривает, что текила, которая продается в США, но произведена в Мексике, должна соответствовать строгим законам по производству текилы в этой стране.