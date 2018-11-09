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Фонд гарантирования аккумулировал на счетах 15,2 миллиарда

Фонд гарантирования аккумулировал на счетах 15,2 миллиарда

По состоянию на 1 ноября 2018 года общая сумма средств, саккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составляет 15,243 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФО.

«Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 ноября 2018 года составляет 15 243,43 млн грн. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-октябрь 2018 года составили 3 497,86 млн грн», – говорится в сообщении.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 88,37 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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