Фонд гарантирования аккумулировал на счетах 15,2 миллиарда

По состоянию на 1 ноября 2018 года общая сумма средств, саккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составляет 15,243 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФО.

«Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 ноября 2018 года составляет 15 243,43 млн грн. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-октябрь 2018 года составили 3 497,86 млн грн», – говорится в сообщении.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 88,37 млрд грн.