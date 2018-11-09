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СБУ пришла с обысками в IT-компанию в Виннице

СБУ пришла с обысками в IT-компанию в Виннице

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в винницкую IT-компанию Letyshops.

Об этом сообщили в Винницкой IT-ассоциации.

Согласно сообщению, обыски проходят одновременно в офисе компании по адресу ул. Юности, 35А, и в квартире директора и владельца компании.

По данным ассоциации, сотрудники киевского СБУ проводят следственные действия по решению Печерского суда Киева, но представителям компании никаких документов не предъявляли.

“Представители СБУ закрыли директора и владельца Letyshops Игоря Гнатовского в его же личной квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не впускают, адвоката впустили”, – сообщили в ассоциации.

По словам Дмитрия Софина, председателя Винницкой IT-ассоциации, который присутствовал при обыске, адвоката владельца компании пустили только после вызова полиции.

Он отметил, что сотрудники СБУ предоставили полицейским документы, на основании которых проводится обыск, но адвокатам их не показали.

По словам Софина, деятельность компании полностью остановлена, а в СБУ не называют причин для обыска. Данных о том, изымается ли техника и документы в офисе компании, нет.

По материалам AIN.UA
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